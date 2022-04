Xbox y Bethesda anuncian evento para junio

Durante la primera mitad del año, la presencia de Xbox no ha sido tan fuerte en la industria. Aunque sabemos que Starfield, el siguiente juego de Bethesda, llegará en noviembre, todavía hay mucho que desconocemos sobre el futuro de los Xbox Game Studios. Afortunadamente, el día de hoy se ha revelado que una nueva presentación de Xbox & Bethesda Games Showcase se llevará a cabo el próximo mes de junio.

Como ya es una tradición para la compañía, el día de hoy se ha revelado que un nuevo Xbox & Bethesda Games Showcase se llevará a cabo el próximo 12 de junio a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Este evento se transmitirá por medio del canal oficial de YouTube, Twitch, Facebook, Twitter y TikTok de Xbox, el cual estará disponible en diferentes idiomas.

Por el momento se desconoce qué veremos durante este evento. Sin embargo, es muy probable que veamos un nuevo adelanto de Starfield. De igual forma, no se descartan las grandes revelaciones, como un posible Gears 6. Solo nos queda esperar. Aunque no tengamos un E3 este año, esto no impedirá que las compañías compartan la información que los usuarios tanto desean.

Recuerda, el Xbox & Bethesda Games Showcase se llevará a cabo el 12 de junio a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, el CEO de Microsoft asegura que el Xbox Series X|S ya superó en ventas al PS5. De igual forma, Xbox Cloud Gaming ya cuenta con más de 10 millones de suscriptores.

Nota del Editor:

Es bueno ver que por fin Xbox lleva a cabo este tipo de eventos. Con más de 20 estudios, es una sorpresa que solo veamos una presentación al año. Considerando el tamaño de Xbox Game Studios, es para ver más eventos en línea. Solo espero que las revelaciones valgan la pena, y que la presentación no sea tediosa.

Vía: Xbox.