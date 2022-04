Aunque muchos dan por hecha la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, este es un proceso bastante largo y uno que cuenta con varios bloques que podrían ponerle fin a esta adquisición. Sin embargo, uno de estos obstáculos ya está en el pasado, ya que la junta de inversionistas aprobó la compra de la compañía.

El día de hoy, la junta de inversionistas de Activision Blizzard, en donde encontramos Bobby Kotick y otros altos ejecutivos, se reunió para votar a favor o en contra de la compra por parte de Microsoft. Con una aprobación del 98%, este proceso tuvo el visto bueno por parte de estas personas. Esto fue lo que comentó Kotick al respecto:

“El abrumador voto de apoyo de nuestros accionistas de hoy confirma nuestra creencia compartida de que, combinados con Microsoft, estaremos aún mejor posicionados para crear un gran valor para nuestros jugadores, incluso mayores oportunidades para nuestros empleados, y continuar nuestro enfoque en convertirnos en un ejemplo inspirador de un lugar de trabajo acogedor, respetuoso e inclusivo”.

Sin embargo, Wall Street aún cree que este negocio puede fallar. No solo la compra aún tiene que ser aprobada después de una inspección por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), sino que las acciones de Activision Blizzard siguen bajando, algo que vimos tras el reciente reporte financiero de la compañía. En dado caso de que la FTC no apruebe este negocio, la compañía detrás de Call of Duty y Overwatch podría verse en serios problemas.

Junto a esto, Axios ha señalado que tras esta votación, a los directivos se les ha otorgado una salida con una gran compensación. Tan solo a Bobby Kotick, a quien se le ha acusado de acoso y abuso, tendría una indemnización de $22 millones de dólares en dado caso de que los miembros ejecutivos estén de acuerdo de que el CEO llevó a cabo las medidas necesitarás para combatir el abuso y el comportamiento tóxico en Activision Blizzard.

Con este obstáculo ya superado aún queda por conocer la posición de la FTC respecto a esta compra. Por lo mientras, ya se reveló el nombre oficial del siguiente Call of Duty. De igual forma, el número de jugadores para Activision Blizzard va a la baja.

Nota del Editor:

Aún no es momento para cantar victoria. La compra podría desaparecer en cualquier momento. Tanto los FTC como varios miembros del gobierno de Estados Unidos no están del todo felices con este proceso, especialmente considerando la situación laboral dentro de la compañía.

Vía: Kotaku