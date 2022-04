Como sabrán, el Call of Duty de este año aún no ha sido revelado en su totalidad. Durante los últimos meses solo hemos visto una serie de teasers y reportes. Ahora, el día de hoy se ha confirmado uno de los mayores rumores sobre el siguiente trabajo de Infinity Ward. La entrega de este año será Call of Duty: Modern Warfare II.

Desde hace tiempo se sabía que la entrega de este año está a cargo de Infinity Ward, quienes trabajaron en Modern Warfare de 2019. Ahora, por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que el lanzamiento planeado para este año, sí será una secuela de su previo juego.

La nueva era de Call of Duty está llegando. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/5Ti1cQYC5o — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) April 28, 2022

Recordemos que hace tiempo surgió un reporte en donde se mencionaba que los diferentes estudios detrás de Call of Duty se enfocarían en crear sus propias series. De esta forma, Infinity Ward se tomará las riendas de esta nueva saga de Modern Warfare. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto.

Considerando que Microsoft sigue en marcha con la compra de Activision Blizzard, existe la posibilidad de que veamos un pequeño teaser de Call of Duty: Modern Warfare II durante el evento de Xbox & Bethesda de junio, aunque también es muy probable que se lleve a cabo una revelación más clásica en algún punto del verano.

En temas relacionados, Sledgehammer estaría trabajando en el Call of Duty de 2025. De igual forma, este mismo año se revelará la secuela de Call of Duty: Warzone.

Nota del Editor:

Este será un momento muy importante para Activision. Los últimos dos juegos de Call of Duty han sufrido de bajas ventas, por lo que regresar a una de las entregas más exitosas de la serie es un intento por recuperarse del pésimo año que han sufrido en diversos factores.

Vía: Call of Duty LATAM