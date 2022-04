Activision revelará la secuela de Warzone este año

Como cada año, los fans de Call of Duty esperan con ansias nueva información relacionada con la próxima entrega en la serie. De esta forma, durante el reciente reporte financiero de Activision Blizzard, se ha confirmado que el Call of Duty de 2022 sí será una secuela de Modern Warfare de 2019. Por si fuera poco, el siguiente Call of Duty Warzone será revelado en los próximos meses.

En su más reciente reporte financiero, Activision reveló nueva información sobre el futuro de Call of Duty. Comenzado con la experiencia premium, se ha mencionado que el desarrollo de esta entrega a cargo de Infinity Ward va por buen camino, y es descrita como “la experiencia más avanzada en la historia de la franquicia”.

Por su parte, se ha confirmado que una continuación oficial de Warzone, también a cargo de Infinity Ward, será revelada en algún punto de este año, por lo que un lanzamiento aún podría estar lejos de ser una realidad. Esta entrega free-to-play está siendo desarrollada a la par de la secuela de Modern Warfare, y “presenta innovaciones revolucionarias”.

Fuera de esta información, Activision no ha compartido más detalles sobre el siguiente capítulo para Call of Duty. Usualmente, las grandes revelaciones se llevan a cabo en el verano, cerca de julio, así que aún faltan un par de meses antes de tener un vistazo claro a la secuela de Modern Warfare y, probablemente, a Warzone 2.

En temas relacionados, Warzone llegaría a dispositivos móviles. De igual forma, Sledgehammer estaría trabajando en el Call of Duty de 2025.

Nota del Editor:

Lo interesante será ver cómo es que Infinity Ward manejará estos dos proyectos al mismo tiempo. Esperemos que la contratación del personal de control de calidad en Raven Software sea la ayuda suficiente para entregar un producto de calidad.

Vía: Activision Blizzard