Apenas han pasado seis meses desde el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard, pero tal parece que sus desarrolladores, Sledgehammer Games, ya se encuentran trabajando en su siguiente gran juego. Y es que de acuerdo con un nuevo reporte por parte de un confiable insider, el la entrega de 2025 quedará a cargo de este estudio y Activision ya le dio luz verde al proyecto.

Tom Henderson, quien anteriormente ha sido muy atinado con sus filtraciones de Call of Duty y Battlefield, menciona en un nuevo reporte que Sledgehammer ya empezó a trabajar en la pre-producción del nuevo título en esta franquicia, el cual está planeado para debutar en algún punto de 2025. Esto quiere decir que el equipo tendría alrededor de cuatro años para desarrollarlo, la misma cantidad de tiempo que tuvieron para WWII y Vanguard.

De momento no sabemos si Sledgehammer Games regresará a las Guerras Mundiales, pero considerando que Vanguard no cumplió con las expectativas de Activision, las cosas podrían cambiar dentro del estudio. No obstante, los líderes de Sledgehammer anteriormente mencionaron que les gustaría seguir adelante con la historia de Vanguard a través de múltiples juegos.

Mientras tanto, recordemos que este año sí tendremos un nuevo Call of Duty que oficialmente ha sido confirmado como una secuela de Modern Warfare con Infinity Ward en su desarrollo. Aquí puedes conocer sus primeros detalles oficiales, así como los del nuevo Warzone.

Nota del editor: Tal vez todavía sea muy temprano como para especular, pero bajo el mandato de Xbox pensé que las cosas dentro de Activision cambiarían mucho más. Recordarás que hace tiempo se habló sobre la posibilidad de que Call of Duty abandonaría las entregas anuales, y aunque eso suena como algo un tanto descabellado, lo cierto es que también podría ayudarle a la franquicia de alguna manera.

Via: Exputer