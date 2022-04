Aunque Starfield se posiciona para ser la carta fuerte de Xbox a finales de año, aún hay mucho que se desconoce respecto a este título. El reciente evento de verano de Xbox y Bethesda podría remediar esto. Por lo mientras, un ex-desarrollador de este título ha revelado una serie de problemas que podrían ser un impedimento para cumplir la fecha de lanzamiento planeada.

Recientemente, un artista de personajes que trabajó en Starfield compartió nueva información sobre este título. El usuario, quien ha decidido mantenerse en el anonimato y referirse solamente como Hevy008, pero eventualmente fue respaldado por Jason Schreier, menciona que Bethesda es un buen lugar para trabajar, y describe a Todd Howard como un líder “carismático”. Sin embargo, ha señalado que este juego probablemente tenga que cortar parte de su contenido para cumplir con la fecha de lanzamiento planeada de noviembre.

Para ser específicos, Hevy008 ha mencionado que volar es “terrible [por el momento]”, y el nuevo motor de Bethesda es “una porquería”. Pese a estos comentarios, hay un aire de optimismo en sus declaraciones sobre la calidad que tendrá el producto final. Sin embargo, el artista también ha señalado que el contenido planeado para Starfield es tanto, que los desarrolladores probablemente tengan que cortar alguna parte para salir a tiempo.

Como era de esperarse, por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Bethesda o Microsoft respecto a estas declaraciones. Considerando que Starfield está planeado para llegar a Xbox Series X|S y PC el próximo 11 de noviembre de 2022, es muy probable que en el evento de junio tengamos más información al respecto. De igual forma, estos son los más recientes detalles sobre el juego.

Nota del Editor:

Aunque, por un lado, es bueno ver que Bethesda no sufre de los problemas laborales que aquejan a la industria, es preocupante que la carta más fuerte de Xbox del año, tal vez no llegue en 2022, algo que no sería la primera vez. Respecto al contenido que sería eliminado, este bien podría llegar por medio de actualizaciones o DLC.

Vía: GamesRadar+