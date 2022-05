Nos encontramos a solo unas semanas del estreno de Obi-Wan Kenobi, una de las series más esperadas para Disney+. Considerando que esta será la primera vez que veamos a este personaje en el mundo live action en más de una década, no solo los fans están emocionados, sino que es probable que muchas personas no sepan exactamente qué veremos en esta serie. Es así que a continuación de décimos qué esperar.

¿Dónde ocurre esta serie?

Obi-Wan Kenobi se desarrolla 10 años después de los eventos de Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, y mucho antes de Star Wars Episode IV: A New Hope. En esta ocasión, Obi-Wan tomará la identidad de Ben, esto mientras se encarga de proteger a Luke Skywalker. Pese a lo que uno podría llegar a pensar, esta serie no se desarrolla solamente en Tatooine, sino que también visitaremos Daiyu, planeta completamente nuevo para el canon actual de Star Wars.

De esta forma, la serie está enfocada en mostrarnos un poco más sobre la vida de ermitaño que lleva Obi-Wan, así como los peligros que representan los Inquisidores, quienes se encargan de cazar a todos los Jedi que siguen con vida. Por si fuera poco, también hay rumores que indican la aparición de Qui-Gon Jinn, el antiguo maestro de este personaje.

¿Quiénes están de regreso?

Como su nombre lo indica, la serie estará enfocada en Obi-Wan Kenobi. Una vez más, Ewan McGregor, quien tomó este papel para The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith, tomará el manto del maestro Jedi. Aunque hemos visto a este personaje en series animadas como The Clone Wars y Rebels, estas no fueron actuaciones que estuvieron a cargo de McGregor.

Junto a esto, Hayden Christensen, quien tomó el rol de Anakin Skywalker en Attack of the Clones y Revenge of the Sith, retomará el traje de Darth Vader. Similar a la otra estrella de las precuelas, Darth Vader y Anakin tuvieron papeles importantes en series animadas, así como en Rogue One, pero esta será la primera vez que Christensen porte el traje negro desde el 2005.

Aunque estos dos son los nombres más llamativos, Obi-Wan Kenobi también nos presentará a dos personajes clásicos. Joel Edgerton interpretará una vez más a Owen Lars, quien tendrá un mayor papel en la historia en comparación con su participación en Episodio II y III. Junto a él, Bonnie Piesse regresa como Beru Lars, papel que tomó para dos de las tres precuelas de Star Wars.

Por si fuera poco, esta serie también nos dará el primer vistazo en live action a villanos como Grand Inquisitor y el Quinto Hermano, inquisidores que previamente vimos en Star Wars Rebels. De esta forma, se espera que veamos a estos cazadores de Jedi en su mejor estado posible. Por último, es probable que Liam Neeson tenga un cameo como Qui-Gon Jinn, aunque esto no se ha confirmado.

¿Cuándo se estrena la serie?

Obi-Wan Kenobi llegará a Disney+ el próximo 27 de mayo de 2022. Este mismo día, se llevará a cabo Star Wars Celebration, la mayor convención de esta serie, por lo que es probable que durante esos días tengamos información adicional sobre la serie.

Por el momento no hay planes para una segunda temporada, por lo que los seis capítulos planeados serán todo lo que veremos de Obi-Wan Kenobi, a menos que los creativos tengan algo que decir al respecto. Deborah Chow, quien ya dirigió la primera temporada de The Mandalorian, está a cargo de esta nueva producción. El guion está a cargo de Hossein Amini, y la música cuenta con la participación del prestigioso John Williams.

Tráilers

Pósters

Recuerda, la serie de Obi-Wan Kenobi llegará a Disney+ el próximo 27 de mayo. En temas relacionados, una nueva antología animada de Star Wars será anunciada durante Star Wars Celebrations. De igual forma, Amy Henning ya está trabajando en un nuevo juego de esta serie.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para ver Obi-Wan Kenobi. Esta serie tiene el potencial de mostrarnos una nueva faceta del personaje, dejando que Ewan McGregor demuestre por qué es uno de los mejores actores que han llegado a este universo.

Vía: Star Wars