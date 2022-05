Marvel’s Spider-Man pudo ser una exclusiva de Xbox

Marvel’s Spider-Man es una de las más grandes exclusivas de PlayStation. El trabajo de Insomniac Games fue un éxito, y fue en parte responsable por la adquisición de este estudio. Sin embargo, la historia pudo ser muy, pero muy diferente, ya que en su momento, Marvel consideró aliarse con Xbox en lugar de Sony para hacer sus juegos.

En el libro de The Ultimate History of Video Games Vol 2 de Steven L. Kent, Jay Ong, vicepresidente ejecutivo y director de Marvel Games, menciona que después del lanzamiento del juego de The Amazing Spider-Man 2 en 2014, Marvel Games y Activision decidieron terminar prematuramente su relación de exclusividad. De esta forma, se comenzó a buscar a una compañía que hiciera realidad los planes de Marvel. En su momento, Ong se acercó a Xbox y PlayStation con la idea de crear un título de Spider-Man que fuera exclusivo para sus respectivas plataformas.

Sin embargo, Xbox no aceptó esta propuesta, ya que decidieron enfocarse en sus propias series. Como ya lo saben, PlayStation tomó esta propuesta, y comenzó a crear una nueva relación con Marvel Games, e Insomniac Games fueron los responsables por hacer realidad este proyecto. Esto fue lo que comentó Ong al respecto:

“Me senté con estos dos ejecutivos de third party de PlayStation, Adam Boyes y John Drake, en agosto de 2014, en una sala de conferencias en Burbank. Dije: ‘Soñamos con que esto sea posible, que podamos vencer a Arkham y tener al menos un juego y tal vez varios juegos que podrían impulsar la adopción de su plataforma’”.

El resto, como dicen, es historia. Marvel’s Spider-Man logró vender más de 20 millones de unidades en PlayStation 4. Insomniac Games fue comprado por PlayStation, y actualmente este estudio está trabajando en una secuela de este título, así como un juego protagonizado por Wolverine. Un relato bastante interesante sobre lo que bien pudo ser.

Nota del Editor:

Es muy interesante ver que Marvel Games bien pudo crear una relación exclusiva con Xbox. Sin embargo, es probable que el encargado de Marvel’s Spider-Man no hubiera sido Insomniac Games, sino uno de los Xbox Game Studios. Uno puede pensar sobre todas las posibilidades, pero al final del día la realidad es que PlayStation tomó la decisión correcta.

Vía: VGC