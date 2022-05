Spider-Man de Tom Holland regresará en parques de Disney

Hace ya casi medio año que los fanáticos de Marvel pudieron disfrutar de Spider-Man: No Way Home, película que reúne a los villanos más icónicos de todos los universos del arácnido para que combatan contra el personaje. Tras terminar con el rodaje, Tom Holland dijo que dejaría el papel por un tiempo, algo que al parecer no se cumplió totalmente.

En un video promocional, el actor hizo presencia para dar a conocer nuevas atracciones de Marvel en Disneyland París, estas se van a estrenar el próximo verano, por lo que se hizo un especial énfasis en cómo van a funcionar. Es ahí donde mediante una simulación, los usuarios van a poder ver una vez más al personaje de Holland para dar un recorrido.

La atracción lleva el nombre de Spider-Man Web Adventure, y llevará al joven a tratar de destruir unos robots que se han metido en las instalaciones de Los Vengadores, siendo así un peligro inminente. El juego es muy parecido a otro de California, en el que los usuarios y máquinas del parque deben cooperar para lograr derrotar a la amenaza en turno.

Esta atracción se abrirá al público el 20 de julio junto con la nueva sección temática Avengers Campus, preparada para albergar tiendas, restaurantes y otras experiencias. Además, hay un juego extra dedicado a muchos de los héroes icónicos de Marvel, incluso en el video aparece la propia Capitana Marvel (Brie Larson) para hablar de este.

Con estas declaraciones, mucha gente que vive en Europa no querrá perderse todo lo que le aguarda en Disneyland París.

Vía: Digitalspy