Andor podría no tener muchas temporadas planeadas

Star Wars Celebration ha sido todo un suceso, con anuncios grandes como el siguiente juego de mano de Respawn Entertainment, la tercera temporada de The Mandalorian y hasta la confirmación de que Indiana Jones 5 es una realidad. Sin embargo, muchos esperan con ansias los capítulos de Andor, y ahora se ha hablado respecto a su duración.

El medio ComicBook habló con el productor de la serie, Tony Gilroy, en Star Wars Celebration, y reveló que el show será más corto de lo previsto originalmente. Aquí sus comentarios:

Por su parte, Diego Luna comenta acerca de su participación en la serie:

Lo único que puedo decir es que van a ver dónde estaba cinco años antes de Rogue One , y no van a creerlo. Esa es la idea, ver una transformación y un despertar. No puedo decirte cómo se representará eso, tendrás que esperar. Pero se trata de eso, y de cuánto somos capaces de cambiar y transformar, y esa es la belleza de contar historias. No muchas veces empiezas sabiendo el final, aquí sabes lo que pasa. No se trata de, como, ‘¡Oh, esto sucedió!’ No, lo que importa es cómo sucedió. Se trata de los pequeños detalles y lo que hay entre líneas y cada capa del personaje. A pesar de que estamos en un programa muy épico, vamos a tener tiempo para la intimidad. Vamos a profundizar en el personaje y en las personas que lo rodean.