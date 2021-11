Si bien el apartado multiplayer de Halo Infinite no para de recibir alabanzas por parte del público en general, también hay aquellos que no están contentos con la forma de progresión en el pase de batalla. De esta forma, 343 Industries está haciendo todo lo posible para que este apartado sea más amigable para todos, y el día de hoy ha llegado una actualización que da un paso hacia la dirección correcta.

Como lo menciona John Junyszek, community manager de Halo, en estos momentos ya está disponible una nueva actualización para Infinite, la cual hace que la experiencia que reciba el jugador durante las primeras seis partidas de cada día, sea más alta. Esto fue lo que comentó al respecto:

After seeing how XP was earned with those changes, we noticed that players were starting their sessions with slower payouts than we'd like. To address this, we will be increasing the XP payout for the first 6 matches of each day. An outline of this update can be found below:

