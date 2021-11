Con Halo Infinite por fin a solo unos días de distancia, los fans han comenzado a preguntarse cuál será el siguiente paso para la serie. Si bien 343 Industries le proporcionará una gran apoyo al apartado multiplayer, un insider ha señalado que el siguiente juego en la serie ya está en desarrollo.

De acuerdo con Jez Corden, insider de Microsoft y Xbox, un nuevo spin-off de la serie ya está en desarrollo. Esto significaría que Halo 7, o como sea que se llame la siguiente aventura principal de Master Chief, aún está lejos de ser una realidad. Sin embargo, no se ha especificado qué tipo de proyecto ya está en la mente de 343 Industries.

Es así que las especulaciones ya están en marcha. Algunos fans han señalado que esto bien podría tratarse de Halo Wars 3. Considerando que Infinite parece tener relación con los eventos de Halo Wars 2, no suena descabellado pensar que el spin-off de estrategia en tiempo real tenga una nueva entrega. Esto también significaría una alianza entre 343 Industries y The Creative Assembly, responsables por esta serie.

Como siempre, este es solo un rumor, y por el momento no hay información oficial respecto al futuro de la serie. Con la campaña de Halo Infinite por fin disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 8 de diciembre, parece que tendrá que pasar un buen tiempo antes de tener algo concreto. En temas relacionados, no esperes ver la cara de Master Chief en futuros juegos de la serie. De igual forma, el multiplayer de Halo Infinite ya es más popular que Fortnite y Warzone.

Nota del Editor:

Es obvio que la gente desee saber sobre el futuro de Halo, especialmente considerando previas declaraciones de 343 Industries sobre convertir a Infinite en una plataforma. Sin embargo, es muy pronto para conocer algo sobre este proyecto. Primero hay que esperar al lanzamiento de Infinite.

Vía: Jez Corden