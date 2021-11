¡Aquí el nuevo teaser de The Book of Boba Fett!

The Book of Boba Fett es una de las producciones más esperadas de finales de este año. A solo un mes de su estreno, el día de hoy se compartió un nuevo teaser de esta serie, el cual nos da una mejor mirada a las aventuras del amado personaje de Star Wars.

Si bien el teaser no es tan extenso como el primer tráiler de la serie, el adelanto nos prepara para una historia bastante interesante. Por lo visto, parece que este show por fin revelará cómo es que Boba Fett sobrevivió a su destino en Return of the Jedi, algo que no estuvo presente en la segunda temporada de The Mandalorian.

En los cómics y libros de Star Wars, los cuales ya no son canon, se reveló que Boba Fett nunca murió, y logró escapar del Sarlacc de una forma bastante grotesca. Será interesante ver si The Book of Boba Fett logra ser una adaptación de estos trabajos, o si veremos algo completamente original.

The Book of Boba Fett llegará a Disney+ el próximo 29 de diciembre. En temas relacionados, estas fueron las series y películas de esta plataforma más vistas en México. De igual forma, Disney aumentará el presupuesto para la creación de contenido en el 2022.

Vía: Disney