Series y películas más vistas de Disney+ en México

El año está llegando a su fin, por lo que es momento de hablar sobre algunas de las series y películas que más nos gustaron en los últimos 12 meses. En esta ocasión, el portal JustWatch nos ha revelado cuáles han sido las producciones más vistas y populares de Disney+ en México, abarcando desde películas, series y hasta shows animados.

De acuerdo con el portal previamente mencionado, las producciones de Star Wars y el MCU dominan el top 10 en México, que queda de la siguiente manera:

1. The Mandalorian en primer lugar con un 38% de popularidad.

2. WandaVision en segundo lugar con un 10.6% de popularidad.

3. En el tercer lugar tenemos a Gravity Falls, Loki, Marvel’s What If…?, Agents of S.H.I.E.L.D., Star Wars The Clone Wars, The Falcon & The Winter Soldier, Los Simpsons y O11CE empatados con un 10.4% de popularidad entre cada uno de ellos.

En cuanto a películas, el listado queda conformado de la siguiente manera:

En cuanto a las películas, pocas sorpresas también. Marvel es sin duda un punto importante dentro de Disney+ en México, pero ha sido Pixar la que sin duda se ha llevado a palma en cuanto al número de películas en el top más visto durante el primero año. Y como no podía ser de otra forma, Luca, el gran estreno de Pixar, ha sido lo más visto, por un margen bastante amplio:

1. Luca

2. Soul

3. Black Widow

4. Cruella

5. Avengers: Endgame

6. Coco

7. The Greatest Showman

8. Raya y el último dragón

9. Mulán

10. Frozen 2

Aunque Marvel demostró ser uno de los fuertes para Disney+ en territorio mexicano, Pixar también tuvo una importante presencia en nuestro país, particularmente en el apartado de las películas.

Nota del editor: Muchos de estos resultados no sorprenden, pues el último año ya hemos visto que algunas de estas producciones también han aparecido en otras listas de lo más visto y más populares, así que era de esperarse que los resultados internacionales no fueran tan diferentes a los locales.

Via: JustWatch