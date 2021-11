Mientras que los fans de Jojo’s Bizarre Adventure estamos esperando a que Hirohiko Araki, mangaka de esta obra, nos proporcione más información sobre la Parte 9 de este manga, recientemente se compartió más información sobre el nuevo spin-off de este mundo. Específicamente, se reveló el nombre oficial de esta obra.

Por medio de la revista de Ultra Jump se reveló que este spin-off tendrá el nombre de JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak. Este manga comenzará a publicarse de forma mensual a partir del próximo 18 de diciembre en la publicación previamente mencionada.

Este spin-off se desarrolla antes de los eventos de Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable. La historia estará protagonizada por Josuke Higashikata, el personaje principal de la Parte 4, así como por Hol Horse, uno de los villanos más llamativos de Stardust Crusaders.

Por el momento no hay más información sobre la historia. Este spin-off no será lo único que veremos de Jojo’s en diciembre, ya que el anime de Stone Ocean llegará a Netflix el 1 de diciembre, y aquí puedes ver sus nuevos tráilers. De igual forma, no hay que olvidar que la Parte 9 del manga ya está en desarrollo, y es probable que el próximo mes tengamos información de esta obra.

Nota del Editor:

Si bien los spin-off de Jojo’s nunca han sido tan llamativos, como la excepción de Purple Haze Feedback, esta nueva obra tiene el potencial de cautivar a un público a un grado que otras obras similares no pudieron. Esperemos que las nuevas aventuras de Josuke y Hol Horse valgan la pena.

Vía: Siliconera