Se filtra supuesto logo y detalles de BioShock 4

Sabemos que una cuarta entrega de BioShock ya está en desarrollo, pero todavía no tenemos ningún detalle oficial. Hasta la fecha han salido un montón de datos filtrados, y en esta ocasión, también se ha revelado el posible nombre que llevará este título.

Vía Twitter, una cuenta conocida como Oops Leaks publicó la siguiente información sobre BioShock 4:

– Desarrollado por veteranos de Irrational Games que trabajaron en Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant

– Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

– Unreal Engine 5

– Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

– Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK

— Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021