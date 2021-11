Pese a que no habrá más tráilers de Spider-Man: No Way Home, durante los últimos días se han comenzado a compartir una serie de pequeños adelantos que ofrecen segundos adicionales de esta cinta. De esta forma, para celebrar que los boletos de esta película ya están a la venta, se ha revelado un poco más de la pelea entre Spider-Man y el Doctor Octavius.

Este nuevo adelanto surgió originalmente en la cuenta oficial de Sony en Malasia para Facebook. Aquí podemos ver 15 segundos que involucran el enfrentamiento entre el villano y el héroe previamente mencionados, así como una conversación con Ned, el amigo de Peter.

Sin embargo, el material adicional no confirma, o desmiente, los rumores sobre la aparición de otros dos Spider-Man. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para aclarar nuestras dudas. Spider-Man: No Way Home llegará a los cines de México el próximo 15 de diciembre, y se posiciona para ser una de las cintas más exitosas del año.

Vía: Sony