Grand Theft Auto VI sigue siendo uno de los mayores misterios de esta industria. Si bien varios reportes aseguran que este título ya está en desarrollo, Rockstar se mantiene callado. Sin embargo, una nueva declaración por parte del co-fundador de este estudio podría darnos una indicación de lo que le depara a la serie.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube conocido como Killaz, Jamie King, co-fundador de Rockstar Games, señaló que el siguiente GTA bien podría ofrecer un tono diferente al de entregas pasadas. Esto fue lo que comentó:

“No me sorprendería si el tono empezara a cambiar, con algo quizás no tan divertido o provocador. Solo pienso que tal vez haya más oportunidades para que hagan algo cursi, que nunca lo hacen. O quizás no. Solo miro el éxito de [GTA] 5 y [GTA] Online y [Red Dead] Redemption 2, y creo que todo irá bien. Pero también creo que internamente, tanto [Rockstar] North como [Rockstar] New York han perdido a Leslie [Benzies] y Dan [Houser], y eso, sin duda, es una diferencia”.