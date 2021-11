Nick Fury de Marvel ha llegado a Fortnite

Pese a que Fortnite Chapter 2 se aproxima a su final, Epic Games no tiene la intención de detener su extenso catálogo de colaboraciones. De esta forma, recientemente se anunció que Nick Fury, el director S.H.I.E.L.D., y uno de los personajes más importantes de Marvel, ya forma parte de este battle royale.

Como siempre, esta colaboración incluye más que solo una skin. Para aquellos que tengan los V-Bucks necesarios, pueden comprar un paquete que incluye: Paquete de bling de F.I.E.L.D., un pico guadaña del director, planeador de infiltración First Strike, y pantalla de carga de Quinjets In Flight.

This isn't the strangest thing he's experienced.

Grab the Nick Fury Bundle, which includes the Quinjets in Flight Loading Screen, in the Shop now. pic.twitter.com/j7Pt25xs2I

— Fortnite (@FortniteGame) November 28, 2021