Fortnite Chapter 2 llegará a su fin en diciembre

Fortnite Chapter 2 es algo que por años parecía imposible. Esta nueva etapa para el battle royale comenzó con la destrucción de este universo, y tuvieron que pasar un par de días reales antes de que los jugadores pudieran disfrutar de este título una vez. A lo largo de varios meses, vimos colaboraciones con Xbox, PlayStation, Marvel y hasta con Naruto. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que Fortnite Chapter 2 llegará a su fin en un par de semanas.

Después de varios rumores que apuntaban al cierre de este capítulo, Epic Games ha confirmado que el próximo 4 de diciembre a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo el evento de The End, el cual concluirá todo lo relacionado con Fortnite Chapter 2.

En este evento, equipos de hasta 16 jugadores tendrán que enfrentarse a The Cube Queen, esto con el objetivo de ponerle un fin a todo el caos que hemos visto en los últimos meses. The End es un evento único e irrepetible, así que será mejor que estés listo para grabar lo que sucederá. Junto a esto, Epic Games recomienda que utilices todos tus puntos de Battle Stars antes de concluir esta historia.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, es muy probable que Fortnite Chapter 3 comience inmediatamente después, pero no se descarta un periodo de silencio total, como sucedió con el final del Chapter 1. En temas relacionados, los usuarios de Fortnite no saben quién es el Chapulín Colorado. De igual forma, Boba Fett también llegará al juego el próximo mes.

Nota del Editor:

La idea de que Fortnite llegue a su fin ya no tiene el mismo impacto de antes. El cierre de este capítulo no significa mucho. Claro, veremos un par de cambios en el mapa, así como en la historia, pero será el mismo juego, y la llegada de Boba Fett significa que tal vez en esta ocasión el battle royale no se volverá inaccesible por unos días.

Vía: Epic Games