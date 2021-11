¡Boba Fett llegará a Fortnite el próximo mes!

Fortnite es el espacio perfecto para que todas las propiedades de la cultura popular estén disponibles en un solo lugar. A principios de año vimos la llegada de The Mandalorian a este battle royale, y el día de hoy se ha revelado que el legendario Boba Fett también participará en este título.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se confirmó que Boba Fett llegará a la isla de Fortnite el próximo 24 de diciembre de 2021, probablemente el regalo perfecto de navidad para muchos. Aunque por el momento no hay información específica sobre el tipo de contenido, seguramente estará disponible una skin y varios elementos cosméticos.

Boba Fett will be making his arrival on the Island December 24, 2021 at 7pm ET! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ

— Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2021