¡Aquí el primer tráiler de The Book of Boba Fett!

Aunque este año no veremos una nueva temporada de The Mandalorian, Disney y Lucasfilms no quieren que los fans de Star Wars se queden sin algún tipo de serie de primer nivel que continúe expandiendo este universo. De esta forma, el día de hoy se ha revelado el primer tráiler de The Book of Boba Fett, y se ha confirmado su fecha de lanzamiento en Disney+.

The Book of Boba Fett estará protagonizada, como su nombre lo indica, por Boba Fett, quien después de años ausente del canon de la serie, regresó en la segunda temporada de The Mandalorian. Esta serie estará enfocada en su ascenso al poder en Tatooine.

The Book of Boba Fett llegará a Disney+ el próximo 29 de diciembre de 2021, y estará protagonizada por Temuera Morrison, en el papel principal, y Ming-Na Wen, como Fennec. Por el momento se desconoce si cada episodio de la serie se estrenará una vez por semana, o en conjunto.

The Mandalorian es uno de los mejores productos con el nombre de Star Wars, y The Book of Boba Fett parece que será aún mejor, ya que continúa un legado que no hemos visto desde el Episodio VI. Esperemos que esta producción supere nuestras expectativas.

Vía: Star Wars