Un nuevo juego de Star Wars sería revelado en diciembre

El futuro de Star Wars en los videojuegos es prometedor. No solo Ubisoft Massive se encuentra desarrollando una experiencia AAA de este universo, sino que un remake de Knights of the Old Republic ya está en camino, y no hay que olvidar a Star Wars: Hunters y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Ahora, tal parece que a esta lista se sumará otra experiencia interactiva, ya que en diciembre se revelaría un nuevo juego.

Recientemente, Disney y Lucasfilms dieron a conocer un calendario de anuncios, en donde las compañías tienen planeado revelar algún tipo de mercancía, juguetes, libros y otros productos, semana tras semana durante el resto del año. De esta forma, destaca el hecho de que el 14 de diciembre aparece un control de videojuegos, por lo que es más que seguro que ese día veamos algo relacionado con este medio.

Por el momento se desconoce si este anuncio está relacionado con algunos de los proyectos en camino, o si la revelación de diciembre tiene que ver con un juego completamente nuevo. De igual forma, existe la posibilidad de que todo esto sea para un título de móviles. Solo nos queda esperar y ver qué sorpresas tienen Disney y Lucasfilms para nosotros.

En temas relacionados, la cuenta oficial de Disney+ se ha burlado de las nuevas películas de Star Wars. De igual forma, Mark Hamill fue un gran defensor de las precuelas.

Nota del Editor:

Si algo ha demostrado The Mandalorian, es que el universo de Star Wars tiene un sin fin de posibilidades, y se puede contar buenas historias alejadas de los Skywalker. Aunque existe la posibilidad de que Jedi Fallen Order 2 sea anunciado en este evento de diciembre, también sería muy posible ver una propuesta completamente original. Solo esperemos que un estudio de primer nivel se encuentre detrás de este proyecto.

Vía: Star Wars