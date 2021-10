Sobra decirlo, pero la última trilogía de Star Wars no es la favorita entre los fans. El hecho de que hayan brincado entre diferentes directores ciertamente no le ayudó en temas de continuidad, y la forma en que presentaron a Luke Skywalker definitivamente no fue la correcta. Pues bueno, Disney+ quiso subirse a la tendencia de las “red flags” y el internet explotó.

Básicamente, esta tendencia consiste en colocar una frase con varios emojis de la bandera roja, como una forma de “alertar” sobre alguna cualidad que no debería tener tu posible pareja. Tomando en cuenta lo anterior, checa lo que hizo Disney+ en Twitter.

“La última trilogía de Star Wars es la mejor” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 13, 2021

Sí, el tweet en cuestión es cien por ciento real y proviene de la cuenta oficial. Como era de esperarse, la comunidad no supo cómo reaccionar ante esto y se generó todo un caos en la sección de comentarios. No sabemos si vayan a borrar el tweet o no, ya que Disney normalmente no suele practicar la autocrítica, pero definitivamente este comentario provocó una enorme polémica.

Nota del editor: Entiendo que Disney+ se haya querido subir a la tendencia de las “red flags”, pero tal vez no debieron haberlo hecho de esta manera. A pesar de ser un comentario con intenciones de comedia, como pudiste ver por los comentarios, se abrió todo un debate sobre qué trilogía es la mejor o peor y creo que ese no era el objetivo con esto.

Via: Twitter