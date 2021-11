Con noviembre por fin en marcha, Xbox ha revelado una nueva lista de juegos que llegarán a Game Pass durante los primeros días de este mes. En esta ocasión contamos con una selección bastante fuerte en donde Forza Horizon 5 y la versión remasterizada de GTA: San Andreas llaman mucho la atención.

A partir del próximo 2 de noviembre, estos son los juegos que se sumarán a Xbox Game Pass en consolas, PC y en la nube:

–Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – 2 de noviembre

–Unpacking (Nube, Consola y PC) – 2 de noviembre

–It Takes Two (Nube, Consola y PC) EA Play – 4 de noviembre

–Kill It with Fire (Nube, Consola y PC) – 4 de noviembre

–Football Manager 2022 (PC) – 9 de noviembre

–Football Manager 2022: Xbox Edition (Nube, Consola y PC) – 9 de noviembre

–Forza Horizon 5 (Nube, Consola y PC) – 9 de noviembre

–Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Consola) – 11 de noviembre

–One Step from Eden (Consola y PC) – 11 de noviembre

Como pudieron ver, la selección de esta ocasión es bastante fuerte. Junto a los dos títulos que ya mencioné, It Takes Two, el juego más reciente de los creadores de A Way Out, también vale mucho la pena, ya que es una de las mejores experiencias cooperativas de los últimos años. De igual forma, no hay que olvidar a la nueva expansión de Minecraft y el siempre popular Football Manager en su versión de 2022.

En temas relacionados, así va el desarrollo de Forza Horizon 5. De igual forma, por fin podrás transmitir en Twitch directo desde tu Xbox.

Nota del Editor:

Durante estos últimos dos meses veremos cómo la gran oferta de Xbox Game Pass se expandirá. No solo Forza Horizon 5 estará disponible, sino que Halo Infinite también llegará al servicio. Esto demuestra el gran valor que Microsoft nos ofrece aquí. En esta ocasión, la lista vale mucho la pena, especialmente It Takes Two, uno de mis juegos favoritos del año.

Vía: Xbox