Ya podrás transmitir en Twitch directo de tu Xbox

El programa de Xbox Insiders le da oportunidad a sus miembros de probar ciertas funciones de consolas Xbox antes que nadie, y la más reciente prueba involucra el poder hacer transmisiones en Twitch desde la interfaz de tu consola. Así es, los streamers de esta plataforma tendrán mayores opciones para sus directos y acá te explicamos cómo funcionará.

Vía Twitter, Major Nelson explicó que los miembros del programa Insiders ya pueden ingresar a Twitch directamente de la interfaz de Xbox y mediante unos simples pasos, podrán realizar los ajustes correspondientes para su stream.

Xbox and @Twitch are teaming up to make live streaming from your Xbox easier than ever. Insiders, starting today you can access Twitch directly from the Guide and manage your setup in a few simple steps https://t.co/McuGeatzVW pic.twitter.com/yrwScRpU69

— Larry Hryb 🏡🎮☁👻 (@majornelson) October 25, 2021