Returnal ya se llevó su primer reconocimiento a GOTY

Apenas estamos a finales de octubre, pero de todos modos, Returnal ya se llevó a casa su primer (y tal vez no último) reconocimiento a Juego del Año, o GOTY. Los premios Develop:Star se llevaron a cabo en Brighton la semana pasada, y el roguelike de Housemarque fue considerado como el juego con Mejor Arte Visual, así como el otro reconocimiento previamente mencionado.

Tal vez la competencia no fue tan difícil este año, ya que entre los otros juegos nominados a GOTY teníamos a Fall Guys: Ultimate Knockout, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, The Dark Pictures Anthology: Little Hope y The Lost Campfire, pero el logro ciertamente es digno de admirar.

Por otra parte tenemos a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que se llevó el premio por Mejor Audio, y Sumo Studio, autores de Sackboy: A Big Adventure, se llevaron el premio como el Mejor Estudio.

Si no has jugado Returnal últimamente, entonces recuerda que ya es posible “guardar” tu progreso a media partida y por acá te contamos más detalles al respecto.

Nota del editor: Más que merecido este reconocimiento para Returnal, y seguramente no será el último. Con The Game Awards en diciembre, no sorprendería que la nueva propuesta de Housemarque se vaya a llevar muchos otros premios más.

Via: PushSquare