Con Spider-Man: No Way Home cada vez más cerca de nosotros, muchos se preguntan si esta será la última vez que veamos a Tom Holland en el traje del arácnido. Durante los últimos días, el actor ha realizado una serie de comentarios que apuntaban a su salida del MCU, para darle su espacio de Miles Morales. Sin embargo, parece que este no será el caso, y una nueva trilogía con Holland ya estaría en desarrollo.

De acuerdo con Amy Pascal, productora que ha estado involucrada en múltiples películas de Spider-Man, y jugó un papel importante entre colaboración de Sony y Disney para llevar este personaje al MCU, Marvel Studios continuará haciendo películas de Spider-Man, las cuales estarán protagonizadas por Tom Holland. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Fandango:

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel – [esta no es] la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del MCU”.

Sin duda alguna, estas son grandes noticias para los fans. Aunque por el momento se desconocen los detalles del futuro de Spider-Man, una vez que se estrene No Way Home seguramente tendremos más información al respecto. Te recordamos que esta cinta se estrenará el próximo 15 de diciembre en México.

Nota del Editor:

Esperemos que esta nueva trilogía logre expandir sustancialmente a esta versión de Spider-Man. Después de aventuras en el espacio y multi universales, será algo complicado ver a este personaje como un héroe de la calle, pero aún hay espacio más.

Vía: Fandango