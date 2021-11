Rumor: Esta sería la duración de No Way Home

Con Spider-Man: No Way Home a solo unas semanas de distancia, más y más información sobre esta cinta ha comenzado a surgir. De esta forma, un nuevo reporte ha revelado la posible duración de esta película, posicionándose como el cuarto largometraje más largo de Marvel.

De acuerdo con el usuario conocido como bigscreenleaks, Spider-Man: No Way Home tendría una duración de dos horas y 28 minutos. Por delante solo se encuentran Avengers: Endgame con tres horas y dos minutos, Eternals con dos horas y 37 minutos, y Avengers: Infinity War con dos horas y 29 minutos.

Just got word that #SpiderManNoWayHome's final runtime will be 02:28:01. pic.twitter.com/y22wA1V3Z2 — BSL (@bigscreenleaks) November 27, 2021

Esta no debería ser una sorpresa considerando la gran escala que esta película trata de abarcar. No Way Home no solo representa el posible final de Spider-Man en el MCU, sino que este tiempo sería perfecto para presentarnos a Tobey Maguire y Andrew Garfield una vez más como los arácnidos que recordamos.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo póster de la película de igual forma, aquí te decimos cuál es el papel de J.J. Jameson en la cinta.

Vía: bigscreenleaks