Checa el nuevo póster de No Way Home

Los pósters de Spider-Man en el MCU nunca han sido bien recibidos. La composición y lo general que se sienten han provocado que los fans desprecien estos materiales promocionales. Sin embargo, parece que esto cambiará con el nuevo póster de No Way Home, el cual nos da un mejor vistazo a los villanos principales.

Tras confirmarse el regreso de cinco villanos clásicos, el más reciente póster de Spider-Man: No Way Home no pierde tiempo, y decide utilizar a estos personajes para promocionar la película. Aquí vemos al Duende Verde de Willem Dafoe, al Lagarto de Rhys Ifans, y al Electro de Jamie Foxx.

Por otro lado, el Doctor Octopus de Alfred Molina, y Sandman de Thomas Haden Church son insinuados con una serie de elementos visuales. De igual forma, en el centro se encuentran Spider-Man, Dr. Stranger y MJ, quienes juegan un papel fundamental en la historia de esta cinta.

En temas relacionados, se ha filtrado la posible aparición de Daredevil en esta cinta. De igual forma, parece que Tobey Maguire sí aparecería en esta película.

Nota del Editor:

Este póster se ve mucho mejor en comparación con otros de Spider-Man en el MCU. Sin embargo, las mismas poses y estilo general se siguen usando. Considerando el gran trabajo que se llevó a cabo con las series de Disney+, es triste ver que este personaje no reciba un tratamiento similar en este apartado.

Vía: Sony Pictures