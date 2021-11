¿J.J. Jameson es la misma versión de Sam Raimi en el MCU?

Al final de Spider-Man: Far From Home tuvimos oportunidad de descubrir que J.K. Simmons había retomado su papel como J.J. Jameson dentro del MCU. Ahora que se viene la tercera película del arácnido, y con todo esto del multiverso, ¿la versión del conductor en el MCU es la misma que vimos en las películas de Sam Raimi y Tobey Maguire? El actor responsable por dar vida al personaje nos da la respuesta.

Platicando en el podcast de Happy, Sad, Confused, Simmons explicó lo siguiente:

“Creo que es una versión ligeramente diferente. Ciertamente de los creadores de la versión actual de la historia es un personaje muy diferente. Para mí, es un personaje ligeramente diferente. Es el mismo fanfarrón. El mismo tipo con menos pelo. Honestamente, me gustaría que tuviera el mismo cabello… Lo más importante es que sigue siendo el mismo fanfarrón y tiene el mismo maldito bigote y puro, al menos. Como es apropiado para ese personaje, es un poco de alivio cómico que se rocía ligeramente en la película”.

Así que como puedes ver, en realidad son dos personajes distintos, por lo que significaría que el J.J. Jameson de Raimi no es el mismo que el del MCU, pero bien podría tratarse de una variante. ¿Será que ambos vayan a tener algún tipo de interacción en Spider-Man: No Way Home? Tendremos que esperar hasta el 15 de diciembre para conocer la respuesta.

Nota del editor: Desde ahí Marvel ya empezó a coquetear con esto del multiverso. Por supuesto, no será hasta No Way Home cuando realmente entren de lleno a este concepto, pero está claro que las películas de Raimi tuvieron una enorme influencia en el futuro del arácnido.

