Spider-Man: No Way Home adelanta su estreno en México

Spider-Man: No Way Home es sin duda alguna la película más anticipada para este año. Como tal, muchos miembros de la comunidad han estado contando los días para su llegada a cines mexicanos, y si tú eres uno de ellos, entonces esta noticia te encantará. Sucede que en México, la nueva cinta del arácnido llegará un poco antes de lo anunciado originalmente.

La película estaba programada para llegar a cines el próximo 17 de diciembre, pero como te decía antes, sus productores decidieron adelantar el estreno para el 15 de diciembre. Al menos aquí en México.

Esta noticia se dio de forma repentina en cuentas sociales de Sony Pictures México, quienes empezaron a lanzar posters e imágenes actualizados con esta nueva fecha, como el que pudiste ver aquí arriba. Al momento de redacción se desconoce exactamente el por qué, pero ciertamente es emocionante saber que podremos disfrutarla un par de días antes.

Recuerda que ahora Spider-Man: No Way Home llegará a cines el 15 de diciembre de 2021.

Nota del editor: La verdad es que, al tratarse de un estreno tan anticipado por muchos, la decisión de adelantarlo en ciertas partes del mundo suena como algo bien raro. No me quejo, pero no sabemos exactamente a qué se deba este cambio, pero pues de todos modos, un día sigue siendo un día.

