Gracias a The Retro Room Games, un juego de Dune para Game Boy Advance, que fue cancelado hace casi dos décadas, estará regresando a esta consola en el futuro. Frank Herbert’s Dune: Ornithoper Assault fue un título que empezó su desarrollo en 2001, pero un año más tarde fue cancelado debido a que Cyro Interactive, su publisher, empezara a tener problemas financieros. Ahora volverá a la vida, pero con varios cambios.

Para empezar, el juego cambiará de nombre a Elland: The Crystal Wars, esto debido a que ya no cuenta con la licencia oficial de Dune, además de que también se removerán todas las referencias hacia esta franquicia. Básicamente, dejará de ser un juego de Dune y en su lugar se convertirá en una IP completamente nueva.

Actualmente, The Retro Room Games ya arrancó con su campaña en Kickstarter, y ya superó su meta de los $7 mil 563 dólares que necesitaban para completar el juego. Al momento de redacción cuenta con un total de $9 mil 165 dólares recabados, por lo que el título contará con un lanzamiento físico en Game Boy Advance, con todo y un manual. En caso de que se recabe todavía más dinero, sus autores prometen una versión de PC, contenido adicional, un documental y más.

Elland: The Crystal Wars Kickstarter is now OPEN! 🔥

Support this cancelled game getting the release it deserves! 🎮⚡️ Thank you for everything! It means the world to me!😀 Check it out here: https://t.co/uEzORyIB6b pic.twitter.com/Gp8TnjmB6K

— The Retro Room 🎮🕹🎬🎥 (@TheRetroRoomRoo) November 16, 2021