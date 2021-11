Reggie Fils-Aimé prefirió el Xbox sobre el GameCube

Reggie Fils-Aimé es posiblemente una de las figuras más reconocidas en la industria de los videojuegos. El viejo ejecutivo de Nintendo ciertamente tiene un montón de momentos destacables a lo largo de su carrera, y aunque como tal ya no trabaja en el gaming, sigue teniendo unas muy buenas anécdotas de cuando todavía no se incorporaba con la Gran N.

Una de esas anécdotas fue compartida recientemente durante el evento conmemorativo de Xbox que se llevó a cabo hace unos días, en donde Fils-Aimé actuó como moderador. Cuando Robbie Bach, expresidente de la División de Entretenimiento y Dispositivos de Microsoft, pidió al resto de los participantes que contaran alguna de sus anécdotas favoritas con Xbox, esto fue lo que comentó Fils-Aimé:

“Cuando salió el primer Xbox, yo no estaba en la industria, así que era un consumidor. Era el típico consumidor que ya tenía un PlayStation 2 en mi casa. Tenía también el Nintendo 64, y estaba pensando en comprar el GameCube, pero no lo compré sino hasta que empecé a trabajar en Nintendo.”

Fils-Aimé explicó que fue gracias a su hijo que se compró el primer Xbox, pues aparentemente, tenía ganas de jugar Halo:

“Esa fue la experiencia que metió el Xbox a mi hogar, con todo y ese enorme control.”

Recuerda que el siguiente año, Fils-Aimé lanzará un libro al mercado y por acá puedes conocer más detalles al respecto.

Nota del editor: Esto no quiere decir que Fils-Aimé sea un traidor ni nada por el estilo, ya que después de todo, es común que algunos ejecutivos de Nintendo, Sony o Microsoft tengan consolas de la competencia en casa. Además, en ese momento, Fils-Aimé todavía no trabajaba en la Gran N, así que no podemos decirle nada realmente.

Via: YouTube