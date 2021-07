Reggie está escribiendo un libro sobre Nintendo

Reggie Fils-Aimé fue el presidente de Nintendo of America de 2006 a 2019, aunque su carrera dentro de esta compañía comenzó en 2003. Desde hace dos años, el ejecutivo se ha unido a diferentes empresas en diversos puestos, y ha dado múltiples pláticas sobre su carrera y la industria de los videojuegos. Ahora, su siguiente paso, el cual es bastante lógico, será escribir un libro.

Recientemente se confirmó que Reggie Fils-Aimé se encuentra escribiendo un libro, titulado Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo, el cual, de acuerdo con Amazon, estará disponible el próximo 24 de mayo de 2022. Aquí, el ex-presidente de Nintendo of America hablará sobre su historia laboral, su viaje por la Gran N, y compartirá un poco de las lecciones que lo llevaron a un lugar de éxito y felicidad. Esta es la descripción de la obra:

“Aprenda de Reggie cómo aprovechar el pensamiento disruptivo para identificar las opciones de vida que lo harán verdaderamente feliz, conquistar las percepciones negativas de quienes lo subestiman o descartan, y dominar el valor, la perseverancia y la resistencia que se necesitan para dominar el mundo de los negocios y para alcanzar tus sueños profesionales”.

Considerando que Reggie fue señalado como uno de los directivos más importantes de Nintendo, este libro seguramente nos dará un nuevo vistazo a la época del DS, Wii, 3DS, Wii U y parte del Switch en occidente, y las decisiones más importantes que este ejecutivo tuvo que llevar a cabo. La pregunta es: ¿acaso tendremos un capítulo dedicado a Mother 3?

Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo estará disponible el próximo 24 de mayo de 2022. En temas relacionados, el Switch fue la consola más vendida de Estados Unidos en la primera mitad de 2021. De igual forma, los revendedores ya están ofreciendo el Switch OLED al doble de su precio.

Vía: Reggie Fils-Aimé