Se ha revelado a la nueva Poison Ivy de DC

Los fans de Batman ya están acostumbrados a diferentes versiones de los mismos villanos. A lo largo de los años hemos visto como varias interpretaciones de algunos antagonistas nos ofrecen una nueva perspectiva a los habitantes de Ciudad Gótica. Una de los que más ha llamado la atención ha sido Posion Ivy, quien por fin aparecerá en la serie de Batwoman, y se ha revelado cómo se verá en esta ocasión.

Por medio de la cuenta oficial de la serie en Twitter, se ha revelado que Nicole Kang, a quien reconocerás por su papel como Kiki en la serie de Orange is the New Black, será la encargada de tomar el manto de Poison Ivy en el universo de The CW. Esto fue lo que comentó la actriz al respecto:

“Estoy muy emocionada por darles a Poison Ivy. En nuestra historia, estoy muy orgullosa de que sea una villana asiática cuyo peligro no viene de ser extranjera o un misterio. Aprendemos sus motivaciones personales junto con las de la original de una manera orgánica y poderosa”.

Sin embargo, esta no será la Poison Ivy que todos conocemos. Pese a que el personaje de Pamela Isley, quien originalmente toma el rol de esta villana, sí aparece en Batwaman, con Bridget Regan como la responsable de este papel, se espera que este sea un caso en donde el legado es transmitido a una nueva generación.

Esto no es nada nuevo para el universo de Batman, ya que hemos visto múltiples interpretaciones de personajes como Robin, y en la misma serie de The CW, la actual Batwoman heredó este papel. En temas relacionados, aquí puedes conocer los nuevos detalles de The Batman. De igual forma, así se ve el Batimóvil en esta película.

Poison Ivy es uno de los personajes más amados del mundo de Batman. En los últimos años, esta villana se ha unido a la comunidad LGBT, y hay varios cómics en donde tiene una relación con Harley Quinn, algo que incluso la serie animada de este personaje ya ha cubierto.

Vía: Batwoman