Nuevo y detallado vistazo al Batimóvil de The Batman

Tras su más reciente tráiler durante el DC FanDome 2021, la comunidad no podría estar más emocionada por The Batman, cinta que nos mostrará a una versión mucho más cruda del titular héroe. Gracias a un nuevo set de imágenes que empezó a circular por internet, ahora tenemos un mucho mejor vistazo al icónico Batimóvil.

Recientemente, una replica del Batimóvil de esta película fue exhibida en el Warner Bros. Hotel ubicado en Abu Dhabi, lo cual permitió que los fans tuvieran un vistazo mucho más detallado al vehículo:

Al igual que traje de Batman, su Batimóvil luce como una versión improvisada, especialmente si lo comparamos con lo sofisticado que han sido otras versiones del cine. Claro, esto no es algo necesariamente malo, ya que recordemos que The Batman abarcará los primeros años de Bruce Wayne como el Guardián de Ciudad Gótica, así que mucha de su tecnología todavía no estará tan desarrollada.

The Batman llegará a salas de cine el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Tengo toda la confianza del mundo en que Matt Reeves hará un gran trabajo con el personaje. Confío en que bajo su dirección, el Batman de Pattinson sea tan memorable como el de Christian Bale de hace unos años, o incluso hasta mejor.

Via: ComicBook