Halo Infinite es uno de los juegos más esperados de finales de año. Para disfrutar de la nueva aventura de Master Chief tendrás que pagar el precio completo de admisión. Sin embargo, el multiplayer es un componente totalmente free-to-play. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Xbox o 343 Industries, un rumor señala que este apartado estaría disponible la siguiente semana.

Durante las últimas horas han surgido una serie de rumores que apuntan al lanzamiento del multiplayer de Halo Infinite para el 15 de noviembre, es decir, el próximo lunes. Si bien no hay información oficial, un youtuber conocido como Nate The Hate, asegura que este sí será el caso.

What better way to celebrate the anniversary of the Xbox than with a birthday surprise.

I can independently confirm & share with you today that Halo Infinite multiplayer will be made available on Monday, November 15.

Suit up, Spartans. https://t.co/fLpR86bu4O

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) November 12, 2021