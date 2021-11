Hace un par de semanas comenzó a circular una supuesta Edición de Colección de Halo Infinite en las tiendas de Walmart. Aunque en su momento no tuvimos información oficial por parte de Xbox o 343 Industries respecto a este paquete especial, por fin se ha aclarado esta situación, y te tenemos malas noticias.

Después de ser cuestionado en múltiples ocasiones, Brian Jarrard, director comunitario de 343 Industries, por fin decidió responder nuestras dudas, y reveló que no hay planes para ofrecer una Edición de Colección oficial de Halo Infinite. Esto fue lo que comentó:

Since a few folks have been asking about this – I can confirm that while various retailers around the world are expected to offer their own custom bundles, there is not an 'official' Collectors/Ultimate edition for #HaloInfinite. Check your favorite retailer for options! https://t.co/daNDTR5Pmz

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 11, 2021