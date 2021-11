Se desatan los golpes por boletos de Spider-Man: NWH

Seguramente ya sabes que el pasado lunes 29 de noviembre se abrieron las preventas para los boletos de Spider-Man: No Way Home. Desde la media noche, los usuarios ya estaban haciendo filas virtuales en distintos cines del país, y como siempre pasa, estas páginas terminaron saturadas e incluso un día después seguían deshabilitadas. Ante esto, muchas personas tuvieron que acudir físicamente a taquilla para adquirir sus boletos, y las cosas no terminaron nada bien para algunos de ellos.

Sucede que en Cuernavaca, Morelos se desataron los golpes entre usuarios que buscaban adquirir sus boletos. Aparentemente, unos individuos se quisieron meter a la fila, y como consecuencia, terminaron peleándose con las personas que estaban detrás de ellos.

#Viral Se agarran a golpes en cine de #Cuernavaca por jóvenes que se querían meter a la fila en la preventa de Spider-Man: No Way Home, la cinta más esperada del año. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/NM54ChXzMl — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 29, 2021

Como pudiste observar, el altercado físico se salió de control al punto de que otros usuarios que también estaban haciendo fila tuvieron que intervenir. Por suerte, parece que nadie salió herido gravemente.

Spider-Man: No Way Home llegará a salas de cine el próximo 15 de diciembre y por acá puedes conocer a algunos de los villanos que aparecerán en la cinta.

Nota del editor: Entiendo que la película sea la más anticipada del año, pero no había el por qué recurrir a la violencia ni querer meterse en la fila. Está claro que existe mucha desesperación por adquirir estos boletos por el tema de los spoilers, pero tampoco pasa nada si tienes que verla el siguiente fin de semana o días después de su estreno. Solo cuídate en las redes sociales.

Via: Twitter