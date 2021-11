Spider-Man: No Way Home está a solo dos semanas de distancia. Considerando toda la emoción que esta cinta y sus rumores ha generado, es probable que más de una persona que no sepa mucho sobre este personaje y su historia en el cine, vaya a las salas a disfrutar de la que posiblemente sea la última película de Tom Holland como el arácnido del MCU. De esta forma, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre los cinco villanos principales que este largometraje multidimensional nos ofrece.

El Duende Verde

Posiblemente, este sea el villano más icónico de Spider-Man. La primera aparición de este personaje fue en The Amazing Spider-Man #14 de 1964. El álter ego de Norman Osborn tuvo varias apariciones interesantes en los 90s fuera de los cómics, siendo su participación en la serie animada de Spider-Man en donde muchos de nosotros conocimos al Duende Verde. En 2002, William Dafoe fue el encargado de interpretar este papel en la película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Si bien su desenlace dejó en claro que el Duende Verde no regresaría en futuras secuelas, No Way Home traerá de regreso a este antagonista, con todo y Dafoe a cargo del papel una vez más. Junto a esto, los rumores indican que este será el villano principal de la nueva película.

Doctor Octopus

Junto al Duende Verde, el Dr. Otto Gunther Octavius, mejor conocido como el Doctor Octopus, es uno de los villanos más icónicos del universo de Marvel. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man #3 en 1963, y desde entonces ha tomado el papel protagónico en múltiples cómics, y fue el antagonista de Spider-Man 2 de 2004, también dirigida por Sam Raimi. En esta adaptación, Alfred Molina fue el encargado de este papel y se ganó el corazón de millones con su gran interpretación y redención, algo que seguramente veremos una vez más en un futuro. En No Way Home, este será uno de los primeros peligros multidimensionales a los que se tendrá que enfrentarse Peter Parker. Es importante mencionar que Molina fue uno de los actores que confirmó su participación en la nueva película de Marvel, esto previo a la revelación oficial, ocasionando que miles de rumores despegaran inmediatamente.

Sandman

Para culminar la primera trilogía de villanos, tenemos a Sandman. Un tomo después que el Doctor Octopus, el Hombre de Arena debutó en The Amazing Spider-Man #4 de 1963. En esta ocasión, Thomas Haden Church fue el encargado de darle vida a este personaje en Spider-Man 3 de 2007. A diferencia de los otros dos miembros de este equipo malvado, Sandman tiene un corazón puro, y en varias ocasiones se le ha considerado un héroe. Sin embargo, parece que en No Way Home su papel no será tan grande, esto pese a que Church está de regreso para este rol, y una vez más volverá a sus actos criminales, aunque no se descarta que proporcione una ayuda al final del día.

The Lizard

Otro clásico de los cómics que seguramente muchos conocen por su aparición en la serie animada. Este villano apareció en The Amazing Spider-Man #6 de 1963, y hasta el día de hoy es una parte importante del universo arácnido. Su contraparte, Dr. Curtis “Curt” Connors, usualmente es visto como un aliado y maestro para Peter. En el mundo cinematográfico, este personaje no contó con su diseño icónico, dejando de lado su bata de laboratorio y aspecto de lagarto, pero algo más apegado a los reptiles. Sin embargo, a muchos fans les gustó la interpretación que Rhys Ifans nos entregó para The Amazing Spider-Man de 2012. Al igual que los antagonistas del mundo de Sam Raimi, El Lagarto regresará en No Way Home, con todo y su actor principal, así como un cuello que se golpea a si solo

Electro

Para culminar con este equipo, tenemos a Electro. El villano eléctrico apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #9 de 1964, y ha tenido una historia bastante interesante con apariciones en múltiples videojuegos y series animadas. En el mundo live action, el famoso Jamie Foxx fue el encargado de darle vida a este personaje en una interpretación bastante controversial, ya que su traje y color amarillo fueron sustituidos con un azul que a muy poca gente le gustó. Afortunadamente, su regreso en No Way Home nos ofrece un traje más tradicional. De igual forma, Foxx fue quien comenzó con todos los rumores del Spider-Verse, ya que una publicación suya desató al internet hace ya un par de años.

Esos son los cinco villanos principales de Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, no se descarta la aparición de algún antagonista adicional. Rumores apuntan a la aparición del Venom de Tom Hardy, así como a algunos de los enemigos que Peter tiene esparcidos en este universo. Te recordamos que esta película se estrenará el próximo 15 de diciembre en México.