¡Nuevo vistazo en video a Elden Ring!

Todavía faltan unos cuantos meses más para la llegada de Elden Ring, sin embargo, la comunidad ya está muy emocionada ante lo nuevo de FromSoftware. Cada semana hemos estado recibiendo pequeños adelantos en forma de imágenes o videos, y el más reciente de ellos hace un gran trabajo mostrándonos lo basto que será este mundo.

Como siempre, el adelanto en cuestión llegó mediante la cuenta de Twitter del juego y por acá lo puedes ver:

Many roads lay open to those who search for the Elden Ring, and not all are paths of valor.#ELDENRING pic.twitter.com/C4ZPPNxJqA

