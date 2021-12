Pese a que las series de Netflix de Marvel parece que ya fueron olvidadas por Disney, los fans aún esperan el regreso de Charlie Cox como Daredevil. Para muchos, esta es la versión definitiva de este personaje fuera de las páginas de los cómics. Si bien el futuro del hombre sin miedo aún está por verse, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ha confirmado que Charlie Cox seguirá siendo el Daredevil del MUC.

Recientemente, Feige fue cuestionado sobre el posible regreso de Daredevil al MCU, esto tras los rumores de su aparición en Spider-Man: No Way Home. Si bien el directivo no confirmó cuándo es que podremos ver a este personaje en una serie o película de este universo, sí señaló que Cox seguirá a cargo de Matt Murdock. Esto fue lo que comentó:

“Si fuéramos a ver a Daredevil en próximos proyectos, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil. Dónde vemos eso, cómo vemos eso, cuando vemos eso, está por verse”.

Junto a los rumores de la aparición de Daredevil en Spider-Man: No Way Home, también se habla sobre la posibilidad de ver al Kingpin, una vez más interpretado por Vincent D’Onofrio, en la serie de Hawkeye. Sin embargo, por el momento esto no está confirmado.

Después de las recientes declaraciones de Feige, no sería sorpresa ver que más personajes de las series de Netflix estén de regreso en otros proyectos de MCU. Series como She-Hulk son perfectas para reintroducir a estos héroes y villanos. Ahora solo nos queda esperar para volver a ver a Charlie Cox en un papel que nació para ser.

En temas relacionados, Maria Hill regresará al MCU en Secret Invasion. De igual forma, se ha filtrado la primera imagen de Kang en este universo.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, estas son buenas noticias para los fans. Charlie Cox es Daredevil. Sería interesante ver si Krysten Ritter y Mike Colter, quienes interpretaron a Jessica Jones y Luke Cage en las series de Netflix respectivamente, también regresarán a sus papeles, ya que a muchos también les gusto sus interpretaciones.

Vía: Cinemablend