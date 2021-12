Los Mejores Anuncios de The Game Awards 2021

The Game Awards 2021 llegó a su fin, y la verdad es que sí tuvimos muchísimas sorpresas durante el evento. Hubo varias cosas que ya veíamos venir, y algunas otras que de plano fueron totalmente inesperadas, pero igual de emocionantes. Por si te perdiste de la ceremonia, o simplemente quieres revivir alguno de los mejores momentos, entonces acá hemos recopilado los anuncios más relevantes del show.

Tunic – Tráiler con fecha de lanzamiento

Tras haber pasado un tanto desapercibido, Tunic, un juego estilo The Legend of Zelda pero para Xbox, regresó en TGA 2021 con un nuevo tráiler que a su vez confirmó el 16 de marzo de 2022 como su fecha de lanzamiento. Estará disponible para consolas Xbox y PC.

The Texas Chainsaw Massacre – Juego inspirado en la película de 1974

Después de varios rumores, se confirmó la existencia de The Texas Chainsaw Massacre, un videojuego de terror multiplayer inspirado en la película de 1974. Tristemente no se dieron detalles sobre su fecha de lanzamiento ni plataformas.

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Tráiler con gameplay

Otro juego que también se venía rumoreando era Senua’s Saga: Hellblade 2, el cual finalmente nos mostró cómo lucirá su gameplay. El título estará disponible en algún punto de 2022 para consolas Xbox y PC.

Star Wars Eclipse – Nuevo juego de Quantic Dream

Star Wars Eclipse finalmente se reveló ante el mundo y sí, está siendo desarrollado por el talentoso equipo de Quantic Dream. Se nos mostró un breve teaser que confirma que estará ambientado duranta la época de la High Republic, además de que todavía se encuentra en etapas muy tempranas de su desarrollo.

Wonder Woman – Nuevo juego de Monolith Productions

Una de las sorpresas más interesantes de la noche llegó con Wonder Woman, título de la superheroína que está siendo desarrollado por Monolith Productions. No sabemos nada al respecto, pero al menos tuvimos oportunidad de ver el aspecto que tendrá la Amazona en esta nueva aventura.

Horizon Forbidden West – Nuevo gameplay

Horizon Forbidden West regresó en TGA 2021 con un breve vistazo a su gameplay enfocado en el combate y la personalización. El título debutará el próximo 18 de febrero para PS5 y PS4.

Dune: Spice Wars – Tráiler de revelación

La fiebre por Dune no terminará en el cine, puesto que un nuevo videojuego de esta franquicia fue anunciado en TGA 2021. Dune: Spice Wars será un juego de estrategia para PC y se nos mostró un breve tráiler sobre él.

Tiny Tina’s Wonderlands – Tráiler de la historia

Tuvimos otro tráiler de Tiny Tina’s Wonderlands, el cual nos cuenta un poco más sobre su historia. El juego llegará para consolas Xbox, PlayStation y PC el 25 de marzo de 2022.

Star Trek: Resurgence – Tráiler de revelación

Así es, tendremos nuevo juego de Star Trek conocido como Star Trek: Resurgence. Se trata de una aventura interactiva creada por exdesarrolladores de Telltale Games y que llegará al mercado en algún punto de 2022.

Dying Light 2 – Nuevo tráiler cinemático

Después de haber un montón de gameplay estos últimos meses, Dying Light 2 ahora nos mostró un nuevo tráiler cinemático que nos cuenta unos cuantos detalles adicionales sobre su mundo. Estará disponible el 4 de febrero para consolas Xbox, PlayStation y PC.

Halo – Primer teaser tráiler de la serie

Tal y como se nos había prometido, tuvimos oportunidad de ver el primer teaser tráiler de la serie de Halo durante TGA 2021. El proyecto llegará a Paramount+ en algún punto de 2022.

Saints Row – Nuevo tráiler con gameplay

Tras haber sido retrasado, Saints Row volvió en TGA para mostrarnos un poquito más de su gameplay. El juego llegará a PlayStation, Xbox y PC el 23 de agosto de 2022.

Forspoken – Tráiler con fecha de lanzamiento

Tuvimos un nuevo adelanto de Forspoken, una de las grandes exclusivas de Sony para el próximo año, que a su vez confirmó el día exacto de su lanzamiento. Llegará a PS5 el 24 de mayo de 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Tráiler con gameplay

Después de su nuevo tráiler en el DC FanDome, al fin pudimos ver qué tal luce el gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League en este nuevo vistazo durante TGA. El juego llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2022.

Cuphead: The Delicious Last Course – Tráiler con fecha de lanzamiento

Pensamos que nunca iba a salir, pero finalmente se confirmó su fecha de lanzamiento. Así es, Cuphead: The Declicious Last Course estará llegando el 30 de junio de 2022.

Sonic Frontiers – Tráiler de revelación

Además de la película, también tuvimos el tráiler de revelación para Sonic Frontiers, el siguiente gran juego en 3D para el erizo azul que llegará a consolas y PC en algún punto del siguiente año.

Sonic the Hedhehog 2 – Primer tráiler

El primer tráiler para Sonic the Hedhehog 2 fue presentado durante el show, y recuerda que podrás disfrutar de esta secuela el próximo 8 de abril de 2022.

The Lord of the Rings: Gollum – Nuevo tráiler

Otro juego que ya veíamos venir es The Lord of the Rings: Gollum, que en esta ocasión estuvo presente con un tráiler cinemático. El juego llegará a consolas y PC en algún punto de 2022.

Slitterhead – Nuevo juego de Bokeh Game Studios

El año pasado, Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill, fundó un nuevo estudio conocido como Bokeh Game Studios. Sabíamos que estaban trabajando en algo, y el día de hoy durante TGA nos revelaron Slitterhead, el cual luce bastante similar a la obra de terror original.

Final Fantasy VII Remake: Intergrade – Fecha para su versión de PC

Así es, finalmente se confirmó que Final Fantasy VII Remake: Intergrade estará llegando a PC el próximo 16 de diciembre. Es decir, la siguiente semana.

Alan Wake II – Tráiler de revelación

Muchos años después, y tal y como se venía rumoreando, Alan Wake 2 finalmente fue anunciado durante TGA. Esta vez será una experiencia de survival horror, pero la mala noticia es que deberemos esperar hasta 2023 para jugarlo.

Elden Ring – Tráiler cinemático de la historia

Elden Ring también estuvo presente en TGA con un tráiler cinemático que nos cuenta más detalles sobre su lore. Llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC el 25 de febrero de 2022.

The Matrix Resurrections – Nuevo adelanto en video

El penúltimo anuncio de la noche se lo llevó The Matrix Resurrections, que nos mostró un nuevo adelanto en video. Esta película llegará a los cines y HBO Max el próximo 22 de diciembre de 2021.

The Matrix Awakens – Tráiler y lanzamiento

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience dio la sorpresa de la noche al revelar que ya estaba disponible para PS5 y Series X|S. Se trata de una aventura interactiva en este motor gráfico que ya puedes descargar gratuitamente en estos momentos.

