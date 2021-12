It Takes Two es uno de los mejores de este año, al grado de estar nominado a la categoría de GOTY en The Game Awards. Sin embargo, tras bambalinas, Hazelight Studios, el equipo responsable por este trabajo, se ha enfrentado a un par de problemas debido a que este título ha sido afectado por un reclamo de marca registrada de Take-Two, empresa matriz de Rockstar.

Si bien este reclamo legal se llevó a cabo poco después de que It Takes Two llegó al mercado a principios de año, no fue sino hasta el día de hoy que este conflicto se dio a conocer. De acuerdo con un documento, Hazelight Studios se vio obligado a abandonar el nombre del juego.

En un comunicado compartido a Eurogamer, el estudio señaló que “no se puede comentar sobre disputas en curso”. Sin embargo, hay “esperanzas de que se resuelva”. En resumen, Take Two no desea que Hazelight Studios sea capaz de proteger el nombre de It Takes Two, ya que es similar al de la compañía detrás de series como Grand Theft Auto y Mafia.

Hazelight no comentó sobre cómo esto había afectado la capacidad del estudio para vender o comercializar It Takes Two actualmente, así como algún plan para cambiar el nombre del juego o ideas para una posible secuela. Los responsables de este fenomenal título co-op no son los únicos que se han enfrentado a algo similar. Varias compañías de Estados Unidos que han usado palabras como “Rockstar” en sus nombres también se han visto envueltos en problemas legales similares.

Puedes checar nuestra reseña de It Takes Two aquí. De igual forma, este juego ya ha superado las tres millones de unidades.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que It Takes Two tiene un nombre muy similar a Take Two, este conflicto legal es algo extraño. La compañía encargada de publicar GTA tiene todo el derecho de proteger su marca, pero atacar a todos aquellos que tengan un título similar al suyo suena como una exageración.

Vía: Eurogamer