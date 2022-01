Phil Spencer se pronuncia sobre PlayStation y Bungie

Definitivamente fue una mañana bastante agitada tras anunciarse la compra de Bungie por parte de PlayStation. Tal y como ocurrió en su momento con Microsoft y Activision Blizzard, poco a poco se irán revelando detalles adicionales sobre esta transacción, sin embargo, Phil Spencer ya tuvo unas cuantas cosas qué decir al respecto.

El CEO de Microsoft Gaming es una persona bastante activa en Twitter, por lo que a través de esta red social, felicitó a toda la gente de Bungie y a PlayStation por esta reciente adquisición:

Congrats to the talented teams at @Bungie, great testament to your creativity. And congrats to @PlayStation @hermenhulst on adding a talented team to your studios team.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 31, 2022