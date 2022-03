Ya puedes ver el primer capítulo de Halo gratis

La semana pasada finalmente se estrenó el primer capítulo de la serie de Halo en Paramount+. Los fans de la franquicia creada originalmente por Bungie seguramente ya tuvieron oportunidad de disfrutarlo, pero todavía hay quienes no le han dado una oportunidad. En caso de que no estés suscrito a este servicio de streaming, entonces te tenemos otro método para disfrutar de este episodio totalmente gratis y legal.

Sucede que Paramount+ ya subió este primer capítulo a YouTube, en donde podrás disfrutarlo en su totalidad y sin tener que pagar nada. No obstante, parece que esto no será algo recurrente, pues únicamente lo hicieron para promocionar la serie así que no esperes disfrutar de los episodios restantes en este sitio.

Actualmente, se tiene planeado que la primera temporada de la serie de Halo cuente con un total de nuevo episodios, con dos de ellos disponibles en este mismo instante. Los otros restantes se irán lanzando periódicamente en Paramount+, así que deberás esperar hasta el jueves de cada semana para echarle un vistazo a cada nuevo episodio.

Nota del editor: La serie no tuvo mal arranque, y ciertamente tiene potencial. Lo único que no me gustó fue le quitaran el caso a Master Chief, pero creo que la historia va por buen camino y el CGI no es tan malo como tal vez los tráilers lo hicieron ver. Esperemos que el resto de la temporada no pierda calidad.

