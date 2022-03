Siempre que hablamos de adaptaciones de los videojuegos al cine o la televisión, usualmente señalamos a los casos fallidos, como DOOM o Mortal Kombat. Sin embargo, en los últimos años hemos visto producciones que, si bien aún están lejos de ser una muy buena interpretación de algunos títulos, logran encapsular de gran forma la sensación que emanan ciertos juegos. De esta forma, 2021 es un año muy interesante, ya que dos productos que por años estaban en un limbo, por fin han llegado a nuestras manos. Hace un mes por fin vimos la película de Uncharted, la cual no fue especial, pero sí divertida. Ahora, en cuestión de días se estrenará la serie de Halo, la cual tiene una larga historia de cambios tanto detrás como frente a la cámara. Es así que recientemente tuve la oportunidad de ver los primeros dos episodios de esta reimaginación de las aventuras de John-117, y aquí te digo si vale la pena o no.

Los orígenes de esta serie se pueden rastrear hasta el 2005, cuando 20th Century Fox y Universal tenían planes de hacer una película bajo la dirección de Peter Jackson, con la idea de adaptar la historia de los juegos que estaban disponibles en ese momento. Como seguramente ya lo saben, este proyecto no llegó a ser una realidad, aunque la idea de llevar a Master Chief a otros medios más allá de los videojuegos y los libros siempre estuvo en la mente de diversos creativos. No fue sino hasta el 2013 que Xbox Entertainment Studios y Amblin Television, compañía productora de Steven Spielberg, se dieron a la tarea de por fin dar pie a un show de Halo. Lo que siguió fueron varios años de desarrollo, así como cambios de directores y casas productoras. Para 2019, esta producción por fin comenzaba a tener forma y, después de una pandemia, la serie de Halo ha llegado a Paramount+.

En esta ocasión tuve la oportunidad de ver los primeros dos episodios de esta serie. Cada uno está enfocado en un aspecto de la historia que se nos está contando. El primero comienza con una larga introducción que nos presentan a algunas de las facciones que están en este universo, entre ellos los Covenant, rebeldes del plante Madrigal y los Spartans de la UNSC. Junto a esto, se nos ofrece una extensa sección de acción en donde se nos deja en claro el poder de estos supersoldados, quienes sí demuestran que son indestructibles, pero más que eso, son, en palabras de algunos personajes, demonios. Está más que claro que este show desea ser más que solo una adaptación de los videojuegos, y está enfocado en crear una historia llena de conflictos políticos.

El segundo, por otro lado, está dedicado a Master Chief. Si bien en los videojuegos hemos llegado a conocer a este personaje a lo largo de los años, en la serie esté es un enfoque desde el inicio. Más que ser el arma perfecta para la humanidad, aquí se nos presenta a un John-117 que está comenzando a cuestionar su puesto y deja en claro que nosotros no seremos los únicos que llegaremos a conocer a este soldado. Esto bien podría ser un punto de conflicto para más de uno. Debido a la naturaleza de la serie, podemos ver la cara de Pablo Schreiber, actor encargado del papel principal, de manera muy seguida. En este sentido, el canadiense hace un muy buen trabajo al interpretar a un humano que ha perdido todas sus emociones, pero está tratando de conectarse una vez más con ellas. La forma en la que se mueve y recita sus líneas puede sentirse robótica, pero ese es el punto.

Un nuevo universo

En este mismo sentido, todos los actores presentes hacen un buen trabajo, aunque nada excepcional. Fuera de Master Chief, aquí hay dos papeles que llaman la atención. El primero es el de Bokeem Woodbine, a quien vimos en Spider-Man: Homecoming y Ghostbusters: Afterlife, quien se roba el show como Soren-066. Su papel está lleno de carisma, y funciona como una muy buena mirada a un posible futuro que John-177 simplemente se negó a tener. Por otro lado, Yerin Ha, actriz que no ha tenido roles relevantes, le da vida a Kwan Ha Boo. Este papel funciona como uno de los incidentes que provocan que Master Chief comience a cuestionarse su papel en la guerra, y le da un toque más humano a los conflictos espaciales. Sin embargo, al menos en los primeros dos episodios, no hay mucho que valga la pena sobre este papel, aunque esto bien podría cambiar.

Aquí se preguntarán: ¿dónde está Cortana? Si bien sí hay alusiones a este personaje, y está claro que ella aparecerá en la serie, en los primeros dos episodios no hay rastro alguno de esta inteligencia artificial como la conocemos, solo menciones. Esto no es malo, como ya lo mencione, estos capítulos están enfocados en presentarnos a esta nueva versión de Master Chief y su conflicto personal, así que tener a Corta en escena hasta después tiene sentido, y estoy emocionado por ver cómo es que estos personajes van a interactuar, especialmente considerando la naturaleza de la serie.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, la serie de Halo no es canon. Si bien está inspirada en los eventos de los juegos, libros y más, esta producción está enfocada en contar su propia versión de los hechos que ya conocemos. La mayoría de los eventos, personajes, y locaciones se conservan, al final del día sigue siendo una guerra entre la UNSC y los Covenant, con la búsqueda del Halo como objetivo principal, el enfoque y la caracterización de los personajes es diferente. Por ejemplo, desde el principio se le da un mayor atención al conflicto con los Insurgentes, y esto parece que será un punto muy importante, y aquí es en donde Kwan seguramente jugará un papel más fuerte. Como ya lo mencione, el cambio más significativo es el enfoque que se le ha dado a Master Chief, ya no como un vehículo para el jugador, sino como un personaje que atravesara un viaje emocional.

Tropiezos clásicos

Pese a que todo suena positivo hasta el momento, en donde la serie de verdad deja ver sus fallas, es en sus efectos especiales y escenarios. Sé muy bien que Halo tiene un presupuesto de una serie de televisión, pero después de ver producciones de HBO, como Game of Thrones, y Disney+, como The Mandalorian, no puedo creer que este proyecto apenas y se vea un poco mejor que algo del Syfy Channel. Hay una escena en particular del segundo episodio en donde podemos ver al planeta Reach, y simplemente se ve como si el proyecto no se hubiera terminado de renderizar. De igual forma, el planeta de los Covenant me recordó a las precuelas de Star Wars con su alto enfoque en imágenes por computadora. A la distancia, la gran escena de acción del primer capítulo luce bien, pero las animaciones de los Covenant, las explosiones y el CGI de los Spartans deja mucho, pero mucho que desear. Junto a esto, también se puede ver claramente cuando una persona está frente a una pantalla verde.

Por otro lado, cuando hablamos de sets y todo el equipo real que se usó para darle vida a este mundo, las cosas mejoran, pero solo un poco. La armadura de los Spartans luce genial, aunque en más de una ocasión se ve como si fuera un cosplay, pero esto depende principalmente de la iluminación y los escenarios en donde se encuentren estos personajes. Por otro lado, algunos de las locaciones que se crearon se llegan a sentir vacías, como el laboratorio de la Dra. Catherine Elizabeth Halsey, interpretada por Natascha McElhone, o solamente son un pasillo creado para una escena, sin principio o final, como el asteroide de Rubble.

Considerando que la serie de Halo nos llevará a más planetas, espero que el uso de sets reales vaya mejorando. Sin embargo, no creo que el CGI vaya por este camino, lo cual es lamentable considerando que estamos hablando de una de las propiedades más populares de la industria de los videojuegos.

Emocionado por más

Pese a que solo he visto dos horas de esta serie, puedo decir que la serie Halo ha cautivado mi atención. Claro, esta producción cuenta con un par de errores, principalmente relacionados con la forma en la que se ve, y es probable que la libertad creativa que se ha tomado con varios eventos y personajes sea un problema para más de uno. Junto a esto, aquellos que no saben nada de esta propiedad, estarán confundidos, ya que en ningún momento la historia se detiene para explicar conceptos básicos. Aun así, estoy interesado en ver hacia dónde va la serie, solo espero no decepcionarme.