5 juegos a seguir en noviembre

La temporada fuerte de estrenos continúa y llega a su punto más alto. Luego de que octubre nos mantuviera verdaderamente ocupados, es momento de que noviembre remate con un montón de estrenos que la verdad, ya nos morimos por jugar. Justo como era de esperarse, las siguientes cuatro semanas estarán muy cargadas de lanzamientos de consideración de los principales publishers del medio, algunos de ellos tirando sus cartas más fuertes con el objetivo de tener un buen cierre de año. Sobra decirlo, pero prepara a tu cartera, pues si vas a querer jugarlo todo, la inversión será verdaderamente considerable. Sin más, acá te presentamos a los cinco juegos que creemos, debes de tener muy en cuenta durante el siguiente mes.

Harvestella

Square Enix simplemente no se detiene y a pesar de haber tenido ya un muy intenso 2022 con constantes estrenos en todos los frentes, está listo para que el mes de noviembre también lleve su nombre. Harvestella es una de las apuestas que los padres de Final Fantasy estarán haciendo en los siguientes días. En esta ocasión estamos frente a un RPG que se va por el camino de la simulación de granja que tan de moda ha estado últimamente. La verdad es que no sabemos bien cuál vaya a ser el resultado final con este título, pero por lo que se ha mostrado hasta el momento, parece ser una entrega sólida en todos sus apartados. Puedes esperarlo a partir de este 4 de noviembre en el Nintendo Switch y PC.

Sonic Frontiers

Sí, tiempo de un nuevo Sonic 3D. Todos sabemos que el paso del famoso erizo azul por las tres dimensiones ha sido malo por decir lo menos. Sonic Team simplemente no encuentra la manera de combinar las mecánicas clásicas de la mascota de Sega, con ambientes abiertos en los que nos podamos mover libremente. Pues bien, a pesar de los múltiples fracasos, Sonic Frontiers aparece como una nueva apuesta, una que incluso se va por un camino más arriesgado al ponernos en espacios marcadamente más amplios. Sin duda alguna, este juego en específico, es uno de los que más curiosidad nos causa, pues básicamente puede salir para cualquier lado. Podemos tener un gran título del que todos hablen y por el otro lado, también está muy latente encontrarnos con un verdadero desastre. Ya lo sabremos cuando se estrene el 8 de noviembre tanto para el Nintendo Switch y PC, así como consolas de actual y pasada generación de PlayStation y Xbox.

God of War Ragnarök

La espera finalmente ha terminado. Luego de un duro proceso de desarrollo al que casi no se le veía final, Santa Monica Studio y PlayStation están listos para lanzar a la secuela del legendario God of War de 2018. Las expectativas por God of War Ragnarök están por los cielos y sin duda alguna, representa a uno de los juegos más anticipados de este 2022, al punto de que para muchos, será el único que de verdad le pueda pelear de tú a tú el título de Juego del Año a Elden Ring. Kratos y Atreus regresan a las andadas por tierras nórdicas para concluir con esta saga. Tomaremos nuestra hacha y cuchillas este 9 de noviembre cuando se esté estrenando exclusivamente en PS4 y PS5.

Tactics Ogre: Reborn

Los juegos de estrategia por turnos han tenido un resurgimiento en los últimos años. Cosas como el enorme éxito de Fire Emblem han hecho que este género considerado de nicho, llegue a las masas y más publishers estén apostando por él. Si crees que Harvestella había sido todo lo de Square Enix para el mes de noviembre, te equivocas, pues el publisher japonés estará tentando las aguas con un importante relanzamiento. Hablamos de Tactics Ogre: Reborn, título que nos llevará de regreso a las raíces del género antes mencionado con varias mejoras en todo sentido. Sin duda, una gran oportunidad de probar no solo a un clásico, sino a una pieza clave de la historia de los videojuegos. Prepárate para comandar a una armada el día 11 cuando se esté lanzando en Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC.

Pokémon Scarlet & Violet

La frecuencia con la que están saliendo juegos de Pokémon empieza a abrumar. A pesar de que a inicios de este mismo 2022 tuvimos al muy divertido, Pokémon Legends: Arceus, Game Freak y The Pokémon Company se encuentran listos para lanzar a una generación completamente nueva de la serie, una que tiene la intención de convertirse en el cambio más importante que la marca haya tenido en un largo tiempo. Pokémon Scarlet & Violet estarán llegando en exclusiva al Nintendo Switch este 18 de noviembre con la promesa de dejarnos explorar un inmenso mundo abierto en el que nosotros mismos vamos a decidir qué hacer para completar nuestra aventura. La verdad es que lo mostrado hasta el momento nos tiene muy emocionados y con la esperanza de que en efecto, llegue ese necesario refresco que la franquicia tanto necesita.