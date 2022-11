PlayStation 5 ha logrado distribuir más de veinticinco millones de consolas desde su arribo al mercado hace casi dos años y Sony busca reforzar su presencia en el corto y mediano plazo, teniendo programado el desembarco de grandes producciones y periféricos.

God of War Ragnarök está a la vuelta de la esquina, mientras que el control de gama alta denominado DualSense Edge llegará el próximo enero y el nuevo casco de realidad virtual hará lo propio un mes más tarde, con el propósito de ofrecer tecnología de punta y perfeccionando las carencias que presentaba su antecesor.

PlayStation VR2 ha sido confirmado para lanzarse el 22 de febrero de 2023 y estará acompañado con veinte títulos de estreno. El dispositivo en cuestión podrá adquirirse en solitario o en un paquete que incluirá un código digital de Horizon Call of the Mountain.

Hasta el momento, únicamente se ha establecido que el referido spin-off de Horizon y Zenith: The Last City harán su aparición el día uno, sin embargo, el catálogo de PSVR 2 será extenso, incluyendo: Demeo, Firewall Ultra, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge y The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2, por citar algunos.

Si no fuera suficiente, PlayStation ha confirmado once nuevas producciones de diversos géneros que se encuentran en desarrollo. Por ejemplo, el terror vendrá de la mano de The Dark Pictures: Switchback VR y los amantes de los shooters tendrán la oportunidad de disfrutar Crossfire: Sierra Squad.

Llama la atención el anuncio de Cosmonious High, creado por Owlchemy Labs, el mismo equipo que hizo Job Simulator y que se convirtió en todo un éxito en las experiencias de realidad virtual. De igual modo, la supervivencia en el mundo de los dinosaurios se hará presente con Jurassic World Aftermath Collection.

Pistol Whip VR pondrá a prueba la mezcla de música y acción física, en tanto que la casa de Mr. Peterson lucirá más espeluznante que nunca en Hello Neighbor: Search and Rescue. Es importante destacar que Capcom ya ha confirmado que Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake serán compatibles con la multicitada tecnología.

PlayStation VR2 promete estar a la vanguardia en especificaciones técnicas y será mucho más cómodo de usar que los visores de generaciones anteriores. No obstante, el precio será más elevado equiparándose al de un PS5 con lector de discos.

Será interesante saber cuál será la estrategia comercial que adoptará Sony cuando PS VR2 llegue al mercado y logre mantener un posicionamiento sostenible que se alcanzará con la publicación periódica de lanzamientos y una potencial oportunidad de mercado sería que algunos de sus juegos se sumen a la librería del renovado PlayStation Plus para ganar más suscriptores mensualmente.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio